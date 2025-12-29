Денис Седашов

Американский инфлюенсер и боксер Джейк Пол (12-2, 7 KO) в социальной сети отреагировал на трагическую новость о дорожно-транспортном происшествии с участием его бывшего соперника — британского эксчемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (29-4, 26 KO), которое произошло в Нигерии.

В своем посте Джейк Пол подчеркнул, что человеческая жизнь имеет значительно большую ценность, чем спорт.

Жизнь гораздо важнее бокса. Я молюсь за погибших, за Эй Джея и за всех, кого затронула эта трагическая авария. Джейк Пол

Life is much more important than boxing. I am praying for the lost lives, AJ and anyone impacted by today’s unfortunate accident. — Jake Paul (@jakepaul) December 29, 2025

