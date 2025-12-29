Джейк Пол помолился за Джошуа после смертельной аварии
Видеоблогер и боксер опубликовал эмоциональный пост
около 1 часа назад
Фото: Getty Images
Американский инфлюенсер и боксер Джейк Пол (12-2, 7 KO) в социальной сети отреагировал на трагическую новость о дорожно-транспортном происшествии с участием его бывшего соперника — британского эксчемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (29-4, 26 KO), которое произошло в Нигерии.
В своем посте Джейк Пол подчеркнул, что человеческая жизнь имеет значительно большую ценность, чем спорт.
Жизнь гораздо важнее бокса. Я молюсь за погибших, за Эй Джея и за всех, кого затронула эта трагическая авария.
