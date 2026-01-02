Джейк Пол после поражения от Джошуа оказался вне топ-15 рейтинга WBA
Титул принадлежит грозному мексиканцу
около 1 часа назад
Всемирная боксерская ассоциация (WBA) на своем официальном сайте опубликовала обновленный рейтинг лучших боксеров в тяжелом весе.
Известный американский боксер и видеоблогер Джейк Пол (12-2, 7 KO), занимавший 15-ю позицию в рейтинге, выбыл из него.
В ночь на 20 декабря Энтони Джошуа нокаутировал Джейка Пола в 6-м раунде. До этого Джейк трижды побывал в нокдауне – два раза в 5-м раунде и один раз – в 6-м.
Титулом WBA в тяжелом весе владеет мексиканец Хильберто Рамирес (48-1, 30 KO).
Рейтинг WBA в тяжелом весе:
Чемпион: Хильберто Рамирес (Мексика)
1. Позиция вакантна
2. Леонардо Москэа (Франция)
3. Ленар Перес (Куба)
4. Алоис Юмби (Великобритания)
5. Майк Перес (Куба)
6. Юниэль Дортикос (Куба)
7. Алексей Егоров
8. Крис Биллем-Смит (Великобритания)
9. Алексей Папин
10. Робин Сафар (Швеция)
