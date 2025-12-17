Блогер-боксер Джейк Пол высказался о своем будущем после боя с Энтони Джошуа (28-4, 25 КО). Американца цитирует fightnews.info:

У меня будет реванш с Энтони Джошуа? Ему нужно встать в очередь. Канело, Теренс Кроуфорд – всем этим парням нужно просто взять билет, а там посмотрим, с кем я захочу сразиться.

Кроуфорд не завершил карьеру. Парни, вы видели это в боксе миллион раз. Он не ушел на пенсию, но заставил всех говорить о себе из-за этого. Так что это отличная игра от Теренса.