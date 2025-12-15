Джейк Пол назвал боксера, с которым не готов драться
Видеоблогер и боксер включил в список Давида Бенавидеса
40 минут назад
Боксер и видеоблогер Джейк Пол (12-1, 7 КО) признался, что имеет список соперников, с которыми не готов выходить на ринг. Одним из таких является Дэвид Бенавидес (30-0, 24 KO).
В интервью ESPN Пол подчеркнул, что непобежденный чемпион WBC в полутяжелом весе является слишком сложным и опасным оппонентом.
Список людей, с которыми я бы не вышел на ринг, очень короткий — и Бенавидес в нём есть. Это особенный боец: сила, скорость, выносливость, постоянное давление и непрерывный поток ударов.
Он также подчеркнул, что удары против Бенавидеса практически не имеют эффекта:
Удары для него ничего не значат. У него невероятно крепкая защита, и пробить её практически невозможно.
Таким образом, Джейк Пол фактически исключил возможность боя с Бенавидесом в ближайшей перспективе.
