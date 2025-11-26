Денис Седашов

Американский блогер и боксер Джейк Пол (12-1, 7 KO) поделился мыслями о предстоящем бою против бывшего чемпиона мира по версиям IBF, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (28-4, 25 KO). Слова приводит Low Kick MMA.

Отвечая на вопрос, поможет ли ему бой с Джошуа завоевать уважение боксерской общины, Пол заявил, что его это не волнует.

Принесет ли мне поединок с Энтони Джошуа уважение среди боксеров? Не знаю, и, честно говоря, мне все равно. Я даже не уверен, что такое "боксерское сообщество". Кто эти люди? Где они? Меня это не интересует. Этот бой значительно больше, чем просто бокс. И, откровенно говоря, среди зрителей будет немного традиционных фанатов бокса. Джейк Пол

Поединок состоится 19 декабря в Майами.

