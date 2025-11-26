Майк Тайсон предупредил Джошуа о ударной силе Джейка Пола
Легенда хевівейта вспомнил последствия боя с блогером
22 минуты назад
Фото: Getty Images
Легенда бокса Майк Тайсон вспомнил в интервью FOX Sports поединок с Джейком Полом накануне боя блогера с Энтони Джошуа (28-4, 25 KO):
Я не помню этого, но мое тело, грудь, живот и все остальное очень болело… Джейк сильно бьет. Мое тело так сильно болело.
Напомним, что бой Джошуа – Джейк Пол состоится в декабре 2025 года. Боксеры получат космические гонорары.
