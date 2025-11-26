Бывший боец UFC о бое Джошуа — Пол: «Эй Джей делает это ради денег»
Поединок должен пройти 19 декабря
около 2 часов назад
Бывший боец UFC Мэтью Браун высказался о предстоящем бою между звездным супертяжем Энтони Джошуа (28-4, 25 KO) и американским видеоблогером Джейком Полом (12-1, 7 КО), который состоится 19 декабря в Майами. Слова приводит MMA Fighting.
По словам Брауна, поединок для Джошуа имеет прежде всего финансовую мотивацию.
Энтони Джошуа... Не хочу говорить, что он «продан», но он делает это в основном ради денег. Если это не постановка, Джошуа просто уничтожит Джейка Пола. Единственный человек, который заслуживает уважения в этой ситуации — это Пол. Он согласился на бой с настоящим боксером, чего мы давно ждали.
Бернард Хопкинс: «Джейк Пол заслуживает на бой с Джошуа».
Поделиться