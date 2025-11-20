Джейк Пол вместо Джошуа мог подраться с любимым боксером Усика
Менеджер блогера заявил, что на замену Дэвису претендовали 30 бойцов
около 2 часов назад
Фото: Twitter
Менеджер Джейка Пола Накіса Бідаріан заявил, что Энтони Джошуа (28-4, 25 KO) был не единственным топовым боксером, который претендовал стать заменой Джервонты Дэвиса (30-0-1, 28 KO) в бою с блогером. Функционера цитирует fightnews.info:
У нас было 30 бойцов, которые приняли вызов. AJ был одним из них. Еще один – Терренс Кроуфорд. Джошуа оказался тем, с кем мы заключили сделку. Но Кроуфорд был полностью в деле.
Напомним, что накануне Александр Усик назвал Теренса Кроуфорда своим любимым боксером.