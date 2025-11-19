Денис Седашов

Боксер тяжелого веса и популярный видеоблогер Джейк Пол (12-1, 7 КО) на своем YouTube-канале поделился ожиданиями от предстоящего поединка с бывшим чемпионом мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (28-4, 25 КО). Бой состоится 19 декабря в Майами.

Пол признал, что встреча с Джошуа станет самым серьезным вызовом в его карьере.

Вы хотели, чтобы я дрался с более крупным соперником? Джошуа — в буквальном смысле вдвое больше Джервонты Дэвиса. Он — олимпийский чемпион и дважды чемпион мира, мастер нокаутов, который встречался с Кличко, Усиком, Руисом, Нганну. Не буду скрывать — я немного напуган. Джейк Пол

В то же время американец заявил, что готов к риску и настроен сенсационно завершить бой.

Не ошибайтесь: это самый большой поединок 2025 года. США против Великобритании. У него — титулы, размер и опыт. Но я, Джейк Джозеф Пол, нокаутирую и побежу Энтони Джошуа. Джейк Пол

Джейк Пол — о бое с Джошуа: «Это Судный день».