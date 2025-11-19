Перспективный британский боксер Мозес Итаума (13-0, 11 KO) поделился ожиданиями от поединка Энтони Джошуа (28-4, 25 KO) и Джейка Пола. Тяжеловеса цитирует vringe.com:

С такими деньгами, которые сейчас крутятся, подобные (Джейку Полу) люди могут выйти в ринг против двукратного чемпиона мира в супертяжелом весе. В этом есть элемент хвастовства. Слушайте, я не осуждаю ни одного человека, который стремится к успеху. Джейк Пол сумел всего достичь – покорил YouTube, теперь пытается покорить бокс, хотя, как по мне, это будет не так легко, как он думает.

Но, честно говоря, респект ему, и я буду поддерживать его, потому что люблю видеть, как человек стремится к успеху. Хотя я не хочу, чтобы он победил AJ, но я все равно поддержу его историю успеха.