Блогер-боксер Джейк Пол заявил BBC Sport, что хочет разрушить планы Энтони Джошуа (28-4, 25 KO) на мегабой с Тайсоном Фьюри (34-2-1, 24 KO):
100 % уверяю. Это огромная ошибка смотреть мне за спину, серьезно. Я разрушаю все его планы. Ничего не организовывайте, не занимаюсь планированием авиабилетов и отелей. Я нокаутирую этого парня, стану генеральным директором Matchroom Boxing и изменю планы. И в следующем году я буду (драться) против Тайсона Фьюри.
Напомним, что бой Джошуа–Джейк Пол состоится в декабре 2025 года. Боксеры получат космические гонорары.
