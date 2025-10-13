Олег Гончар

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях и член Зала славы Джеймс Тони поделился прогнозом о возможном бое между лидером полутяжелого веса (до 79,4 кг) россиянином Дмитрием Биволом и американцем Дэвидом Бенавидесом. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу Mill City Boxing.

«Дэвид Бенавидес более активен и бьет сильнее. Он нокаутирует Бивола». Джеймс Тони

28-летний Бенавидес дебютировал в профессиональном боксе в 2013 году. Он дважды становился чемпионом мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) и с 2024 года выступает в полутяжелом дивизионе. В настоящее время американец владеет титулом чемпиона мира по версии WBC.

Напомним, Бенавидес может провести бой с Александром Усиком.