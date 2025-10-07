Олег Шумейко

Отец Дэвида Бенавидеса (30-0, 24 КО) Хосе Бенавидес назвал план на будущее чемпиона WBC. Слова тренера приводит vringe.com:

Мы сейчас фокусируемся на Энтони Ярде, но были разговоры о бое против Ярда, следующий будет Бетербиев, потом будет Бивол, потом будет Сурдо Рамирес, а потом Опетая. Вот такие у нас были разговоры (с Турки) – и это сверхсложные бои. Нужно фокусироваться на том, чтобы быть первым, а затем переходить к следующему. Эти задачи будут очень сложными, поэтому мы будем сконцентрированы и выглядеть впечатляюще 22 ноября.

Это план, но нужно выйти и его реализовать и выглядеть впечатляюще для того, чтобы это произошло. У Дэвида много работы, и я уверен, что он может побить всех. Я считаю, он лучше всех этих ребят, но надо оставаться сфокусированными и продолжать упорную работу. Ему всего 28 лет, он выглядит лучше, чем когда-либо. Прямо сейчас он дает мне уверенность супермена.

Значит, крузервейт – это как бы предел, или вы можете видеть его в тяжелом дивизионе?

Как я говорил, мы фокусируемся на том, что есть, а потом перейдем к следующему бою. Все меняется. Давид воин, и он хочет дать людям яркие бои с бойцами, которые очень опасны. Давайте позаботимся о своем деле 22 ноября и после этого дадим людям то, что они хотят видеть.

Я просто рассказал об этом, чтобы сообщить это фанам. Дэвид Бенавидес, мексиканский монстр не боится никого и не боится потерять свой непобедимый рекорд. Мы здесь, чтобы дать вам хорошие бои, и мы здесь не подбираем проходных оппонентов. Эти бои сверхсложные, но мы здесь, чтобы сделать это реальностью и принять эти вызовы.

Выходите драться с Усиком.

Это план. В конце.

В США видят в Бенавидесе новое лицо бокса.