Владимир Кириченко

Джоэль Диас, член тренерского штаба объединённого чемпиона мира в полутяжёлом весе Дмитрия Бивола, для The Ring с уверенностью заявил, что Сауль Альварес (63-2-2, 39 KO) победит Теренса Кроуфорда (41-0, 31 KO) в их предстоящем поединке.

«Канело должен победить. Я предсказываю, что Альварес победит Кроуфорда уверенным решением. Кроуфорд ни за что не победит Канело. Альварес – король бокса, и с точки зрения бизнеса Канело не может проиграть. Если он проиграет, то бокс потеряет много престижа. Но не поймите меня неправильно, Кроуфорд – один из моих любимых бойцов и лучший боксер pound-for-pound этой эпохи. Поединок будет интересным, в первых четырёх раундах будут качели. По Канело попадали жесткие панчеры, но он никогда даже не дрогнул. Как только Канело почувствует, что Кроуфорд не способен его потрясти, он его измотает».

Напомним, Кроуфорд в последнем поединке, который состоялся 3 августа 2024 года в Лос-Анджелесе, разделил ринг с представителем Узбекистана Исраилом Мадримовым. Бой длился все 12 раундов и завершился победой американского атлета единогласным решением судей (116-112, 115-113, 115-113).

Альварес, в свою очередь, в последнем поединке, который состоялся 4 мая в Эр-Рияде, победил единогласным решением судей Уильяма Скулла. В результате Канело вернул себе звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе.

Бой между Кроуфордом и Канело пройдет 13 сентября на шоу в Лас-Вегасе.

