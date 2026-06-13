Джон Фьюри, отец экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (35-2-1, 24 КО), прокомментировал бой обладателя титулов WBA, WBC и IBF Александра Усика (25-0, 16 КО) в поединке против нидерландского кикбоксера Рико Верхувена (1-1, 1 КО). Слова приводит VRINGE.

В конце концов, Рико всегда был проблемой. Это почти двухметровый атлет, который тренируется как демон, силён как бык и бесстрашен как барсук. Понятно, что такой боец создаст тебе проблемы. Он чемпион мира по кикбоксингу. Понятия не имею, кто сказал, что у него нет шансов.

Вы обязаны отдать должное Усику. Потому что фактически он просто крузер, который набрал вес и выиграл все титулы супертяжелого веса. Но знаете что? Он должен был справиться со своей задачей. И он с ней справился. Так что честь ему и хвала.