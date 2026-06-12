Владимир Кириченко

Бывший чемпион мира в супертяжелом дивизионе британец Энтони Джошуа (29-4, 26 KO) для YouTube-канала Ring Magazine рассказал о том, как играл в баскетбол с детьми обладателя титулов WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александра Усика (25-0, 16 КО).

Усик говорил о том, как ты играл в баскетбол с его детьми. Тебе это также нравится?

«Да, его дети классные. У меня есть много времени для его детей. Они в восторге. Они любят спорт. У них чистые сердца. Его дети замечательные.

И у меня есть всё своё время для них. Когда я состарюсь, они станут следующим поколением. Они будут заботиться о нас. Так что нужно инвестировать в молодёжь, бро. Я не отворачиваюсь от молодёжи, потому что однажды они будут такими, как я, и они будут знать, что дядя Эй Джей уделял им всё своё время, когда они были маленькими. Так что я вкладываю своё время в молодёжь».

Ранее Джошуа назвал пять возможных соперников после мегабоя с Фьюри.