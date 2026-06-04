Верховен – в топ-10 рейтинга WBC, Фьюри – на вершине, Усик – чемпион
Новицкий опустился на одну позицию
около 3 часов назадПодписаться в
Украинский супертяжеловес Александр Усик (25-0, 16 КО) продолжает удерживать статус полноценного чемпиона мира по версии WBC.
Нидерландский кикбоксер Рико Верхувен (1-1, 1 КО в боксе), которого нокаутировал украинец, оказался на 8-м месте рейтинга. Рико также вошел в рейтинг WBA.
Статус временного чемпиона принадлежит немцу Агиту Кабайелу (27-0, 19 КО).
Лидером рейтинга остается бывший чемпион мира британец Тайсон Фьюри (35-2-1, 24 КО).
Украинец Андрей Новицкий (11-0, 9 КО) опустился на 12-е место.
Рейтинг WBC в супертяжелом дивизионе:
1. Тайсон Фьюри (Великобритания)
2. Лоуренс Околи (Великобритания)
3. Мозес Итаума (Великобритания)
4 (5). Филип Хргович (Хорватия)
5 (4). Энтони Джошуа (Великобритания)
6 (12). Фрэнк Санчес (Куба)
7 (6). Деонтей Уайлдер (США)
8 (-). Рико Верхувен (Нидерланды)
9 (7). Эфе Аджагба (Нигерия)
10. Ричард Риакпоре (Великобритания)
11 (8). Мартин Баколе (ДР Конго)
12 (11). Андрей Новицкий (Украина)
13. Баходир Жалолов (Узбекистан)
14. Гвидо Вианелло (Италия)
15. Лабинот Джоджай (Косово)
Напомним, Усик сохранил вторую позицию в рейтинге P4P от ESPN.
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