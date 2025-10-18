Промоутер Энтони Джошуа (28-4, 25 KO) Эдди Хирн высказался о потенциальном поединке AJ с Тайсоном Фьюри (34-2-1, 24 KO). Слова британца приводит fightnews.info:

Никто не заинтересован в поединке Фьюри против Усика, никого не интересует бой AJ против Усика. Болельщики видели эти противостояния дважды, и они закончились тем же результатом. Люди заинтересованы в поединке AJ с Фьюри.

Я не знаю, в чем причина задержки, ведь нам обязательно придется сказать: «Конечно, устроим бой». Этот поединок должен состояться. Зачем откладывать неизбежное?