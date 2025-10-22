Денис Седашов

Промоутер Энтони Джошуа (28-4, 25 КО) Эдди Хирн оценил вероятность возвращения британского боксера на ринг до конца года как 50/50. Слова приводит The Ring.

В настоящее время существует возможность, что 36-летний боксер появится на шоу Matchroom 13 декабря в Стоктоне, Калифорния, или на карде The Ring «Ночь самурая» 27 декабря, главным боем которого станет поединок Наоя Иноуэ.

Хирн отметил:

Я думаю, шансы на то, что он вернется на ринг в этом году — 50 на 50. Антони Джошуа

Ранее промоутер говорил, что Джошуа может участвовать в андеркарде во время подготовки к большому бою в первом квартале 2026 года.

