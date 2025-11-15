Бывший чемпион мира Дэвид Хэй высказался о потенциальном поединке экс-обладателя титулов в хэвивейте Энтони Джошуа (28-4, 25 KO) и боксер-блогера Джейка Пола. Британца цитирует fightnews.info:

Если ты оказываешься в нокауте, то это одно дело для Фрэнсиса Нганну. Джошуа нокаутировал его одним ударом, он большой, 127-килограммовый парень, абсолютный монстр. Джейк Пол – крузер. Когда его ударит такой боец, как Энтони Джошуа, он вырубит Джейка. Если это случится, то Пола придется отправить в больницу и проверить его мозг. Надеюсь, что этого не произойдет, и Пол не будет обезвожен, ведь они будут драться в супертяжелом весе.

Это скорее всего будет быстрый и взрывной нокаут, чем долгое избиение, когда мозг действительно может получить вред. Итак, возможно, для Джейка Пола будет хорошо, если бой закончится быстро. В предыдущих боях он не показал ничего такого, о чем можно сказать, что это сработает против Джошуа. Наилучший вариант для него – держаться подальше от Джошуа, а не наоборот. Я думаю, что AJ очень комфортно разберется с ним.