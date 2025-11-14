Промоутер Энтони Джошуа (28-4, 25 KO) Эдди Хирн дал последнюю информацию о подготовке боя подопечного с Тайсоном Фьюри (34-2-1, 24 KO). Функционера цитирует vringe.com:

В следующем году мы проведем бой в феврале, а затем будем драться с Тайсоном Фьюри, если Турки Аль аш-Шейх реализует свои планы и стратегии. Мы встретились с ним в Лондоне на этой неделе. Все, что мы делаем с Энтони Джошуа, происходит в соответствии с указаниями и под руководством Турки Аль аш-Шейха. Он предоставил нам отличные возможности.

Теперь ответственность за переговоры с Тайсоном Фьюри и за попытку заключить соглашение лежит на Турки Аль аш-Шейхе. Я не могу сказать, что мы уже деремся с Тайсоном Фьюри. Но могу сказать одно: Турки Аль аш-Шейх сказал нам: «Я организую бой Джошуа против Фьюри. Вот ваше предложение. Принимаете?» И мы приняли.

Заключено ли соглашение? Нет. Потому что я не знаю, на каком этапе Турки переговоры с Фьюри. Все, что я знаю, он еще ни разу не провалил ни одной сделки по организации боя.