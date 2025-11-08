Денис Седашов

Промоутер Эдди Хирн рассказал, что бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (28-4, 25 KO) провел время в тренировочном лагере абсолютного чемпиона мира Александра Усика (24-0, 15 KO). Слова приводит Boxing King Media.

По словам Хирна, британский боксер всегда стремится совершенствоваться и учиться у лучших, поэтому участие в лагере украинца стало очередным этапом его развития.

Эй Джей часто посещает различные тренировочные лагеря, продолжает развиваться, слушать, учиться. Да, он действительно побывал в лагере Усика — это не секрет. Но любое официальное подтверждение должно поступить именно от него, в свое время. Едді Хирн

