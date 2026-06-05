Бывший объединённый чемпион мира в супертяжелом дивизионе британец Энтони Джошуа (29-4, 26 KO) рассказал, с кем хочет встретиться после будущих поединков против Кристиана Пренги (20-1, 20 KO) и Тайсона Фьюри (35-2-1, 24 KO).

Цитирует Джошуа talksport.com.

«Если говорить о нас с Фьюри, то это не единственный бой для меня. Я знаю, что если буду драться достаточно долго, то есть реванш с Даниэлем Дюбуа, есть потенциальный бой с Фабио Вордли. Есть поединок с Агитом Кабаелем, если он станет чемпионом мира. Представьте, насколько великим будет этот бой. Есть бой с Моисесом Итаумой, поскольку он поднимается в рейтингах. Все еще есть поединок с Деонтеем Уайлдером.

Все эти бои будут огромными, так что Фьюри – это просто очередной соперник. Я пытаюсь сказать, что не нужно ставить его на пьедестал, он не находится выше других. Все они стоят на моем пути, все они одного уровня. Я не ставлю его выше других».