Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (29-4, 26 KO) поделился мыслями о потенциальном поединке против звезды кикбоксинга Рико Верхувена (1-1, 1 КО), который сейчас выступает в профессиональном боксе. Британский тяжеловес проанализировал сильные и слабые стороны нидерландца сквозь призму его недавнего боя против Александра Усика (25-0, 16 КО). Слова приводит Ring Magazine.

Рико – очень нестандартный боец. Он не похож на классических боксеров. Но мне кажется, что это сыграло бы на мою пользу.

И если реванш между ним и Усиком всё же состоится, думаю, это также будет работать на пользу Усика, потому что теперь у него есть все необходимые данные о сопернике.

Но надо отдать Рико должное. Он выступил очень хорошо. Он удивил меня и удивил многих других.