Неожиданный поворот. Усик готов войти в тренировочный лагерь своего бывшего соперника
Александр готов помочь Эй Джею в подготовке к бою с Фьюри
40 минут назадПодписаться в
Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик (25-0, 16 KO) поделился мыслями о возможном мегабое между двумя звездными британскими боксерами — Тайсоном Фьюри (35-2-1, 24 KO) и Энтони Джошуа (29-4, 26 KO). Слова приводит Boxing News.
Украинский боксер не только назвал своего фаворита в этом противостоянии, но и заявил о готовности помогать Эй Джею во время подготовки.
Мы будем помогать Эй Джею на тренировках. Я считаю, что Эй Джей [победит] Тайсона Фьюри. Фьюри — невероятный боец. Очень опасный парень. Однако я смотрю на то, как работает Энтони и как он изменился. Мне нравится Фьюри, это мой лучший друг с большим животом… Он потрясающий боец, но я хочу, чтобы победил Энтони. Думаю, он это заслуживает.
Джошуа ответил, готов ли он провести трилогию против Усика.