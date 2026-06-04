Владимир Кириченко

Бывший чемпион мира в супертяжелом дивизионе британец Энтони Джошуа (29-4, 26 KO) не исключает, что проведет третий поединок против обладателя титулов WBA, WBC и IBF украинца Александра Усика (24-0, 15 KO).

Цитирует Джошуа The Ring.

«Бой с Усиком? Это решать ему. Но я думаю, что при всем уважении это было бы потрясающе. Это просто дружеское соревнование. Раньше все было иначе, между нами была настоящая вражда, но теперь это товарищеский матч».

В 2021 году AJ неожиданно проиграл Усику единогласным решением судей и утратил звание объединенного чемпиона мира. В 2022 году боксеры сошлись в реванше, который завершился тем же результатом, хотя Джошуа выступил лучше, чем в первом поединке.

С прошлого года Энтони присоединился к команде Усика, чтобы тренироваться ближе к Александру.

Ранее Джошуа предложил Фьюри провести промежуточный бой против боксера Queensberry.