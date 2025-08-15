Денис Седашов

Промоутер Энтони Джошуа (28-4, 25 KO) Эдди Хирн выразил сомнение в возможности боя между его подопечным и бывшим чемпионом мира Андре Уордом, который недавно заявил о желании вернуться на ринг после восьмилетнего перерыва.

В интервью The Stomping Ground Хирн рассказал, что недавно получил звонок от адвоката Уорда Джоша Дубина.

Джош сказал мне: «Дре хочет драться». Я спрашиваю: «С кем?» Он отвечает: «С Эй Джеем». Помню, что несколько лет назад Уорд уже вызывал Джейка Пола. Приятно, что все еще хотят боя с Джошуа, но, честно говоря, не думаю, что этот бой состоится. Эдди Хирн

Турки Аль аш-Шейх работает над организацией боя Фьюри – Джошуа.