Турки Аль аш-Шейх работает над организацией боя Фьюри – Джошуа
На данный момент с командами боксеров ведутся переговоры
около 2 часов назад
Глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейх заявил, что ведет активную работу над проведением боя между британскими супертяжами Тайсоном Фьюри (34-2-1, 24 КО) и Энтони Джошуа (28-4, 25 КО). Слова приводит The Ring.
Мы активно работаем над этим, но сначала ребятам нужны разминочные бои, чтобы набрать форму и создать нужное настроение.
Напомним, что в последнем бою Джошуа потерпел нокаут от соотечественника Даниэля Дюбуа, а Фьюри уступил в реванше украинцу Александру Усику.
