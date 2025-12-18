Джошуа поддержал Украину: «Я уважаю украинский народ»
Британец выразил уважение украинскому народу
около 23 часов назад
Энтони Джошуа
Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (28-4, 25 КО) обратился с поддержкой к Украине. Видео со словами боксёра опубликовало luckypunchnet.
«Я уважаю украинский народ. Одна любовь на всю жизнь, вперед!»
Джошуа сотрудничает с украинским тренером Егором Голубом и командой Александра Усика во время подготовки к бою с Джейком Полом, который пройдет 19 декабря в Майами.
