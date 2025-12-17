«Это стратегический шаг перед Фьюри»: Фаниан — о поединке Джошуа с Джейком Полом
Бой состоится 19 декабря
1 день назад
Восьмой номер рейтинга WBO в первом полусреднем весе Арам Фаниян (26–2, 6 КО) в комментарии Bet.ua поделился мыслями о поединке между Джейком Полом (12–1, 7 KO) и Энтони Джошуа (28–4, 25 KO).
По словам украинского боксера, подготовка Джошуа вместе с командой Александра Усика дает британцу дополнительное преимущество.
Это еще один фактор, почему я не вижу шансов у Пола на победу над Энтони. Несмотря на все, что Джошуа умел раньше, он сейчас добавил опыт тренировочного лагеря Усика и команды, которая сделала невероятные усилия, чтобы дважды его победить. Если первый бой Усик забрал без вопросов, то во втором Энтони был намного лучше и дал Александру настоящий тяжелый поединок. Теперь Джошуа может посмотреть, что делает Усик, и применить это себе. На мой взгляд, это правильное решение.
Относительно смысла поединка с Джейком Полом, Арам объяснил:
Вы ведь знаете ответ на этот вопрос. Джошуа заработает значительные средства за бой с непрофессиональным боксером, который не представляет большой угрозы, и сможет протестировать новую методику подготовки. Это поможет ему быть готовым к следующему году и будущим поединкам с Тайсоном Фьюри.
Поединок Джейк Пол — Энтони Джошуа станет главным событием боксерского шоу, которое пройдет 19 декабря в Майами.
