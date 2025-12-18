Олег Гончар

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (28-4, 25 КО) рассказал о сотрудничестве с тренером Егором Голубом и командой Александра Усика (24-0, 15 КО) накануне боя с Джейком Полом (12-1, 7 КО). Слова боксера привел портал BoxingScene.

Джошуа объяснил, что бой с Полом — это не просто возвращение и шум, а возможность снова оказаться во главе очереди и показать, почему он ведущий боксер мира с лучшей командой и штабом. 19 декабря он докажет это на ринге.

Британец добавил, что новая команда изменила его духовно: он стал больше молиться, научившись этому от команды и осознав важность молитвы.

«Возможно, то, что я стал больше молиться — это важно. Я научился этому от команды, осознал важность молитвы. Теперь я молюсь больше». Энтони Джошуа

