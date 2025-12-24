Джошуа резко набрал вес после боя с Полом
Энтони перестал придерживаться диеты
Энтони Джошуа
Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа опубликовал фото своей формы после победы над Джейком Полом.
36-летний британец, который был олимпийским чемпионом-2012, подписал снимок: «Вернулся к 260 фунтам (117 кг). Кто-то скажет, что это ИИ».
В ночь на 20 декабря в Майами на Kaseya Center Джошуа нокаутировал Пола в шестом раунде после нескольких нокдаунов соперника.
