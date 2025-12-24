Олег Гончар

Промоутер Фрэнк Уоррен поделился мнением о возможных соперниках Энтони Джошуа (29-4, 26 KO). Слова функционера привел портал BoxingScene.

Уоррен предложил Джошуа немедленно биться с чемпионом WBO Фабио Уордли или 20-летним претендентом Мозесом Итаумой.

«Если он действительно хочет драться — пусть дерется с Вордли сейчас. Подпиши контракт завтра! Если скажет "да" — я приеду к нему домой в день Рождества и заключим сделку. Хочешь титул — дерись с Вордли, а не жди Тайсона». Фрэнк Уоррен

Промоутер подчеркнул, что Джошуа уже не новичок, а двукратный чемпион, и поэтому не нуждается в особых условиях. Уордли — тоже без любительского опыта, но готов к бою.

В ночь на 20 декабря Джошуа нокаутировал Джейка Пола в 6-м раунде после трех нокдаунов соперника.

В 2026 году Джошуа должен провести бой против Тайсона Фьюри в Саудовской Аравии.