Владимир Кириченко

В Most Valuable Promotions опубликовали информацию о зрителях поединка с участием боксёра первого тяжёлого дивизиона и видеоблогера Джейка Пола (12-2, 7 KO) против бывшего чемпиона мира в хэвивейте Энтони Джошуа (29-4, 26 KO).

Сообщается, что 33 миллиона зрителей Netflix по всему миру посмотрели бой в прямом эфире или в первый день после поединка (Live+1). Ко-мейн между Алисией Баумгарднер и Лейлой Бодуин собрал 15 миллионов зрителей.

Вечер бокса вошёл в Топ-10 на Netflix в 91 стране, занял первое место в 45 странах.

Также это – самый кассовый боксерский поединок в истории Kaseya Center в Майами.

Для сравнения, бой Джейка Пола против Майка Тайсона в прямом эфире или в первый день после поединка посмотрели 125 миллионов зрителей, бой Теренса Кроуфорда против Сауля Альвареса на той же платформе – 41,4 млн.

Напомним, в ночь на 20 декабря Джошуа нокаутировал Пола в 6-м раунде. До этого Джейк трижды побывал в нокдауне – два раза в 5-м раунде и один – в 6-м.