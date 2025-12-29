Смертельная авария в Нигерии: Энтони Джошуа в больнице
Трагедия унесла жизни двух человек
7 минут назад
Бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (29-4, 26 КО) госпитализировали после дорожно-транспортного происшествия, которое произошло в Нигерии.
Информацию официально подтвердил офицер по связям с общественностью полиции штата Огун Бабасеи Олусеи.
Командование полиции штата Огун подтверждает факт дорожно-транспортного происшествия, произошедшего сегодня на скоростной трассе Лагос—Ибадан. Энтони Джошуа и других пострадавших доставили в медицинское учреждение.
В результате ДТП погибли два человека.
