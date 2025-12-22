Бывший чемпион мира Энтони Джошуа (29-4, 26 KO) поделился мыслями о завершении карьеры Теренса Кроуфорда (42-0, 31 KO). Британца цитирует fightnews.info:

Мне кажется, что Теренс Кроуфорд может дать боксу намного больше. Но дело не только в его физическом состоянии, а и в том, что происходит у него в голове. Он уже давно в боксе, поэтому, возможно, Теренс думает: «Забудьте об этом, я закончился ментально», хоть физически он в порядке.

Я хотел бы увидеть, как он продолжает биться. Я думаю, что у него много чего осталось, но мы должны жить и позволить другим жить в соответствии с их правилами.