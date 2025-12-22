Глава Queensberry Promotions Фрэнк Уоррен высказался о потенциальном поединке Тайсона Фьюри (34-2-1, 24 КО) и Энтони Джошуа (29-0, 26 КО). Функционера цитирует vringe.com:

Я считаю, что Тайсон способен побить AJ, и сам Тайсон, и вся его команда думают так же. Все упирается в ценность поединка. Это большой бой, и он стоит больших денег. У Тайсона своя цена. Если он получит то, что хочет, он выйдет на ринг и сразится.

Та версия Джошуа, которую я видел в этом бою (AJ с Джейком Полом), только усилила мою уверенность в Тайсоне. Было несколько моментов, когда Джейк Пол его ловил: он попал парой хороших джебов и даже задел апперкотом. Но Пол просто слишком маленький.

Тайсон нокаутирует Джошуа. Я знаю, что он его нокаутирует. Он мощный панчер. В Джошуа не так сложно попасть, а против него будет настоящий боксер, настоящий боец с крепким подбородком.