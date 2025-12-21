Макгрегор: «У Джошуа есть тёмная сторона»
Конор оценил победу AJ над Джейком Полом
около 11 часов назад
Фото: Matchroo
Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор высказался о поединке Энтони Джошуа (29-4, 26 KO) и Джейка Пола. Ирландца цитирует vringe.com:
Я смотрел на Джошуа с рингсайда. Это боец с очень тяжелыми кулаками. По жизни это хороший, счастливый человек. Но в нем есть агрессивность. У Энтони Джошуа есть темная сторона. И мне кажется, что многие этого не осознают.
Напомним, что блогеру после поединка провели операцию.