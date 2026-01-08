Олег Гончар

Промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн заявил talkSPORT Boxing, что сейчас не время говорить о карьере боксера после трагической ДТП в Нигерии.

Хирн объяснил, что из уважения к Джошуа стоит воздержаться от комментариев, учитывая пережитое и трагическую гибель Сины и Латца. Джошуа нужно время и уединение, поэтому заявлений о карьере или следующих боях не будет.

Эдди считает, что Энтони должен восстановиться физически и эмоционально, поэтому пока не о чем обсуждать. Промоутер попросил оставить боксера в покое и помолиться за него и семьи пострадавших в этом ужасном событии.

Напомним, ранее дядя Джошуа заявил, что Энтони завершил карьеру после трагической ДТП.