Эдди Хирн уверен, что Джошуа нуждается во времени после трагической аварии.
Промоутер призвал оставить боксера в покое
около 1 часа назад
Антони Джошуа
Промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн заявил talkSPORT Boxing, что сейчас не время говорить о карьере боксера после трагической ДТП в Нигерии.
Хирн объяснил, что из уважения к Джошуа стоит воздержаться от комментариев, учитывая пережитое и трагическую гибель Сины и Латца. Джошуа нужно время и уединение, поэтому заявлений о карьере или следующих боях не будет.
Эдди считает, что Энтони должен восстановиться физически и эмоционально, поэтому пока не о чем обсуждать. Промоутер попросил оставить боксера в покое и помолиться за него и семьи пострадавших в этом ужасном событии.
Напомним, ранее дядя Джошуа заявил, что Энтони завершил карьеру после трагической ДТП.
