Олег Шумейко

Тренер Энтони Джошуа (29-4, 26 КО) Егор Голуб рассказал sport-express.ua о роли Александра Усика (24-0, 15 КО) в истории бокса.

Ты хорошо знаешь Усика не только как чемпиона, но и как человека. Что в нем больше всего недооценивают те, кто видит его только в ринге?

Его силу.

Был ли момент, когда ты понял: Усик – это уже не просто топ-боксер, а историческая фигура?

Когда он победил всех британских чемпионов. Кто бы что ни говорил. Все видели видео, где Дерек Чисора подходит к нему и говорит: «Ты когда-нибудь перестанешь нас бить?», а он отвечает: «Нет».

