Олег Гончар

Менеджер Тайсона Ф'юри Спенсер Браун в интервью BoxNation рассказал о желаемых соперниках для возвращения своего подопечного.

По словам Брауна, бой с Фабио Уордли был интересным, но, возможно, слишком рискованным для 37-летнего Фьюри. Тайсон хочет элитных бойцов своего возраста — Александра Усика или Энтони Джошуа.

Браун отметил, что Фьюри уже выигрывал все титулы, поэтому пояс не является обязательным мотиватором. Главное — деньги и интерес публики. Он уверен, что третий бой с Усиком станет "последним танцем" и распродаст стадион в Манчестере.

На упрек, что большинство считает серию завершенной двумя победами Усика, Браун ответил: «Почему нет? Люди придут».

Фьюри не дрался после поражения Усику в мае 2025-го. Возвращение ожидается в 2026-м.