«Его сила – в ментальности». Бенавидес отреагировал на историческую победу Кроуфорда
По словам Дэвида, сила Кроуфорда заключается не только в технике, но и в невероятной ментальной стойкости
около 17 часов назад
Непобедимый чемпион WBC в полутяжелом весе Дэвид Бенавидес (30-0, 24 КО) в интервью YouTube-каналу Ring Magazine поздравил Теренса Кроуфорда (42-0, 31 KO) с победой над Саулем Альваресом (63-3-2, 39 KO) и назвал его одним из величайших в истории бокса.
Хочу начать с поздравлений Терренсу за победу над Канело. Кроуфорд — один из лучших в мире, он должен быть на своеобразной «Горе Рашмор» бокса. И не только потому, что поднялся сразу на три весовые категории, а потому что победил одного из сильнейших бойцов нашего времени.
Американец мексиканского происхождения подчеркнул уникальность достижения Кроуфорда:
Я не помню другого случая в истории, чтобы кто-то с весом 66,7 кг дошел до второго среднего дивизиона и не просто взял титул, а стал абсолютным чемпионом, завоевав все пояса. Многие боксеры могут брать пример с Теренса. И я говорю не только о его технике, а прежде всего о ментальной силе.
