Бывший чемпион мира денис лебедев рассказал, в чем сила абсолютного чемпиона мира Александра Усика (24-0, 15 KO). Слова бойца приводит fightnews.info:

Тут все очевидно. Александр Усик – яркий пример высшей школы бокса. Наверное, школы СССР. Я скажу, что это ноги. Мне отец с детства говорил: «Сынок, ноги и передняя рука». Но говорить – одно, а делать – совсем другое. Вот Усик делает – и результат мы с вами видим.

Ноги – красота, четкая работа передней руки. Он передней рукой готовит, создает себе возможность для дальнейшей атаки и делает, где-то пережидает. Жаль, конечно, но и на него найдется управа. У нас спорт такой, как говорят. Управа в хорошем смысле. Редко кому удалось закончить карьеру непобитым. Или это было не очень честно, или этого не было вообще.