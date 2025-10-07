Экс-чемпион назвал бойца, для победы над которым Кроуфорду нужно «чудо»
Брэдли считает, что Теренсу будет нелегко в поединке с Биволом
около 1 часа назад
Фото: Getty Images
Бывший чемпион мира Тимоти Брэдли рассказал, кто может создать реальные проблемы для Теренса Кроуфорда (42-0, 31 KO). Слова американца приводит secondsout.com:
Кроуфорду, возможно, нужно чудо, чтобы победить этого парня прямо сейчас. Стили создают бои, а Бивол имеет стиль, чтобы вызывать у Кроуфорда истерики. У него есть размер, работа ног, джеб и защита, чтобы устроить с ним войну.
