Абсолютный чемпион во втором среднем дивизионе американец Теренс Кроуфорд (42-0, 31 КО) в интервью YouTube-каналу ALL THE SMOKE FIGHT рассказал о своем сотрудничестве с главой Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейхом.

«Я слышал о Турки много лет назад. На самом деле были и другие люди, для которых я был любимым бойцом, и они хотели со мной сотрудничать, но они не были на уровне Турки.

Так что, когда я встретился с Турки, все было совсем иначе. Он хотел для меня лучшего, потому что видел, как меня пытаются утопить. Он видел, как система со мной обращается. Он видел, как промоутеры имели целью уничтожить мою репутацию. И это не только Top Rank, были и другие промоутеры, которые говорили: «О, да он не продает арены». Но когда смотришь на каждую арену, где бы я ни дрался, они были заполнены. Неважно, где это было.

Поэтому мне не нравятся промоутеры. Я просто продолжал делать то, что делаю. И знаете, я всегда говорил, что пока я продолжаю побеждать – это все, что имеет значение. Поэтому, когда многие люди говорят: «О, он дрался с Канело из-за денег». Знаете, у меня были деньги. Я мог бы уйти на пенсию. Я дрался за наследие. Наследие было тем, за что я боролся, потому что знал, что победа над Канело приведет к чему-то, чего никогда раньше не делали».