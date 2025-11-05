Олег Шумейко

Британский эксперт по боксу Гарет Девис заявил BoxNation, что бывший чемпион мира Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 KO) всерьез рассматривает идею провести третий бой с Александром Усиком (24-0, 15 KO):

Мы знаем, что Тайсон добивается третьего боя с Усиком. Особенно это стало заметно после победы Уордли. Он действительно хочет провести с ним трилогию. Гарет Дэвис

Отметим, что супертяжеловесы провели два поединка в 2024 году – в первом украинец победил раздельным решением судей, а во втором выиграл у соперника единогласным решением судей.

Напомним, что Усик может избежать боя с Фабио Уордли, не потеряв титул WBO.