Усик посетил спецподразделение Омега и поддержал украинских воинов
Украинский чемпион передал им заряд веры, энергии и мотивации к победе
20 минут назад
Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (24-0, 15 КО) посетил Центр специального назначения Омега.
Украинский боксер встретился с военнослужащими, пообщался с ними, поделился собственным опытом и мотивационными словами поддержки.
Во время общения Усик передал бойцам свою энергию и веру в победу, подчеркнув, что сила и стойкость украинцев — не только в спорте, но и в ежедневной борьбе за свободу.
Джон Фьюри: «Вордли еще не готов к бою с Усиком».
Поделиться