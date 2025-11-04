Олег Гончар

Президент WBO Густаво Оливьери чётко очертил план на супертяжелый вес, передаёт портал Ring Magazine.

Если абсолютный чемпион Александр Усик (24-0, 15 KO) по уважительной причине не сможет выйти на ринг против временного чемпиона Фабио Вордли (20-0-1, 19 KO), британца обяжут защищать титул против Мозеса Итаума (13-0, 11 KO).

Комитет оставляет за собой право обязать временного чемпиона провести защиту. Если Усик не будет доступен по какой-либо обоснованной причине, мы обяжем его провести защиту. Густаво Оливьери

Вордли получил статус временного чемпиона, остановив Джозефа Паркера в 11-м раунде. WBO уже обязала Усика сразиться с победителем этого поединка. Итаума, 20-летний британский проспект, стал официальным претендентом по другой версии, но он не спешит драться с украинцем.

Напомним, Вордли является очень большим андердогом в бою с Усиком.