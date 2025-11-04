Хирн: «Усик стареет, но всё ещё остаётся опасным соперником»
Промоутер уверен, что Вордли ждет самое большое испытание в карьере
11 минут назад
Промоутер Эдди Хирн с нетерпением ожидает возможный бой в супертяжелом весе между Александром Усиком (24-0, 15 KO) и Фабио Уордли (20-0-1, 19 KO).
В разговоре с The Stomping Ground руководитель Matchroom Boxing отметил, что поединок с абсолютным чемпионом мира станет для британца совершенно другим испытанием, чем любой предыдущий бой.
Да, Усик уже не молодеет. Но когда ты выходишь против него, это совершенно другой уровень. Фабио будет явным андердогом, однако у него мощный удар, он хорошо подготовлен и не боится действовать агрессивно. Но этот бой — совершенно иной вызов.
Британский нокаутер ответил, когда состоится бой с Усиком.