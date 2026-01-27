Телеведущий и комментатор Адам Смит высказался относительно потенциальных соперников обладателя титулов WBC, WBA и IBF в тяжелом весе Александра Усика (24-0, 15 КО). Об этом он заявил в эфире ютуб-канала talkSPORT Boxing.

По словам Смита, одним из возможных вариантов является Энди Руис, который вернулся к тренировочному процессу. Комментатор отметил, что сосредоточенный Руис является опасным соперником благодаря высокой скорости рук и может быть интересным оппонентом, если Усик планирует провести следующий бой в США.

Также Смит упомянул Деонтея Уайлдера, однако заметил, что американец, вероятно, готовится к поединку против Дерека Чисоры. Отдельно он отметил перспективность возможного боя между Руисом и Фабио Вордли, назвав его привлекательным с точки зрения интереса публики.

Кроме того, среди потенциальных соперников Усика Смит назвал Джареда Андерсона и Джаррелла Миллера, который в ближайшее время должен вернуться на ринг. По словам комментатора, вариантов достаточно, однако ключевым фактором остается желание Усика провести следующий бой именно в Америке.

Напомним, ранее Тайсон Фьюри заявил, что его поражения от Усика были политическим решением.